Мир 16 ноября 2022, 16:13 Психотерапевт Фомин прокомментировал развод принца Гарри и Меган Маркл Психотерапевт Фомин: для принца главной целью является выполнение глобальной миссии

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Врач-психиатр, психотерапевт Евгений Фомин объяснил, в чем кроется причина развода принца Гарри и Меган Маркл. По одной из версий, принц может иначе представлять себе понятие личных границ в отличие от своей жены. Слова специалиста передала «Вечерняя Москва».

«Принц Гарри — представитель королевской семьи. Можно предположить, что он с самого детства воспитывался в постоянных ограничениях. Меган Маркл, в свою очередь, не росла при королевском дворе и имеет более скромное происхождение», — добавил психотерапевт.

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Принц также мог разорвать отношения с Маркл из-за того, что первостепенной целью для себя он ставит выполнение глобальной миссии.

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«Он рожден в королевской семье, и его миссия предопределена этим», — заключил Фомин.

Ранее в СМИ появилась информация, что принц Гарри стал инициатором развода с Меган Маркл.