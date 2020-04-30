Психолог предположил диагноз женщины из Харькова с головой в пакете

Задержанная с отрубленной человеческой головой в пакете женщина может страдать шизофренией. У нее серьезное расстройство психики, так как она не пыталась скрыться и вела себя агрессивно.

«В таких случаях даже не нужно быть психиатром и иметь высшее медицинское образование, чтобы догадаться, что речь, предположительно, идет о серьезном психическом расстройстве. Для постановки диагноза нужно проведение судебно-психиатрической экспертизы. Возможно, речь идет о шизофрении со склонностью к гомицидному поведению», — рассказал «360» психолог Евгений Фомин.

Собеседник допустил, что к такому поступку женщину из Харькова могли подтолкнуть галлюцинации или голоса в голове.

Утром 30 апреля харьковские полицейские задержали на улице голую женщину. В одной руке у нее был нож, а в другой — пакет с отрубленной детской головой. После этого в полицию позвонил мужчина, который рассказал, что нашел обезглавленное тело своей 13-летней племянницы.

Он жил вместе с ребенком и ее матерью — своей сестрой — в одном доме. По факту случившегося полицейские возбудили уголовное дело по статье УК Украины «Умышленное убийство малолетнего ребенка».