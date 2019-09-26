Психическое здоровье Греты Тунберг вызвало опасения у австралийского психолога

«Зеленая» Жанна д’Арк и знамя глобального безумия. Кто она — Грета Тунберг Подробнее

Специалиста обеспокоило, что Тунберг может постичь участь детей, которые рано становятся телезвездами, вследствие чего быстро выгорают и испытывают определенные психологические трудности.

«Как родитель, если бы это был мой ребенок, я бы не стал его выдвигать на мировую арену», — признался психолог.

По его словам, юная шведская активистка захвачена сценарием конца света. Ею сильно преувеличены угрозы, которые могут исходить от климатических изменений. Карр-Грегг заметил, что они оказывают продолжительный эффект и вызывают у детей экзистенциональный страх.