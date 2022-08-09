Психиатр Шуров заподозрил деградацию когнитивных способностей у Байдена

В Сети появились кадры, на которых видно, как президент США Джо Байден испытывает трудности, пытаясь надеть пиджак во время рабочего визита в американский штат Кентукки. В разговоре с Life психиатр Василий Шуров счел это признаком деградации когнитивных способностей.

«Ковид не способен нарушить базовые умения, такие как правильное использование одежды. К сожалению, нужно констатировать, что мы видим нарастающую деградацию мозга американского президента, его полную беспомощность, в том числе и бытовую. Особенно не когда его готовят к выступлениям и все отрепетировано, а в обычных, бытовых ситуациях», — сказал психиатр.

По его мнению, такие случаи будут только учащаться, поскольку изменения в мозге связаны с пожилым возрастом президента. Поэтому то, что Байден снова займет этот пост, крайне маловероятно.