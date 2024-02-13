Мир 13 февраля 2024, 03:30 Психиатр объяснил, прочему Запад испытывал неизвестные препараты в украинской психбольнице Психиатр Шуров: эксперименты Запада опасны для здоровья украинцев Freepik

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Запад испытывал неизвестные препараты на сумасшедших украинцах, потому что они — самая беззащитная часть населения. Об этом Пятому каналу рассказал врач-психиатр, нарколог Василий Шуров.

По словам психиатра, такие эксперименты могут серьезно подорвать здоровье пациентов, так как лекарства негативно влияют на иммунитет.

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«Своих-то, европейских жителей, жалко, там компенсации многомиллионные, чего бы и на украинцах не поиспытывать», — заявил Шуров.

По его словам, подобные эксперименты должны быть оформлены в соответствии с законом. Но это дополнительные траты, так что на Украине испытания проходили неофициально. А значит, испытуемые в случае проблем не могли рассчитывать на компенсацию.

«Деньги не пахнут, а психиатрические пациенты самые беззащитные — могут подписать любые документы, потому что не отдают отчеты в реальности и последствиях», — добавил врач.

Ранее стало известно, что западные фармацевтические компании испытывали ревматологические лекарства на пациентах психиатрического отделения больницы № 7 в Мариуполе. Это следует из документов, найденных в подвале медучреждения. Согласно им, эксперименты проводились с 2008 по 2016 год.