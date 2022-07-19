Психиатр Федорович рассказал, что помогло Манделе выдержать 27 лет тюрьмы

Международный день Нельсона Манделы отмечается 18 июля. В разговоре с NEWS.ru психиатр Александр Федорович рассказал, что далеко не каждому человеку удалось бы морально выдержать 27 лет тюремного заключения, как будущему президенту ЮАР.

По словам психиатра, чтобы достойно выдержать такое испытание, нужно обладать не только стойкостью характера, но и определенной генетической предрасположенностью.

«Каждый человек обладает своими характерологическими чертами, у каждого человека есть особенности своего темперамента и так далее. <…> Иными словами, так каждый не сможет. И я думаю, что он оказался тем человеком, у которого такой набор [психологических качеств, позволяющих пережить заключение] есть, что, собственно, и позволило ему пережить все эти тяготы», — сказал Федорович.