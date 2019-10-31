Пшик из Конгресса. В США не смогут помешать Трампу позвать Путина на саммит G7

О том, что Москву не ждут на встречах «Большой семерки» заявил один из авторов документа — конгрессмен Альбио Сайрес. Создатели документа отмечают, что Россия не должна иметь допуск на G7, пока «не будет уважать территориальную целостность соседей» и придерживаться «стандартов демократических обществ».

Источник фото: congress.gov

Заявление громкое, но не особо действенное. Об этом в разговоре с «360» рассказал доктор политических наук Дэниел Уорнер.

«Эта резолюция, конечно, имеет силу, но весьма небольшую. Ведь ее принял комитет палаты представителей по иностранным делам конгресса США, то есть лишь малая часть конгресса. Думаю, Трамп может приглашать главу России. Это не запрещено», — отметил Уорнер.

Правда, политолог заметил, что Трамп все же может отказаться от идеи приглашения президента России на встречи G7 под давлением других стран-участниц. В «Большую семерку» входят Германия, США, Канада, Япония, Франция, Великобритания и Италия. Между тем, для Москвы важно быть в этой компании, уверен собеседник «360».

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«Действия России в Сирии, ее действия в Турции показывают, что Москва все же сильный игрок на политической арене. А участие в G7 — демонстрирует определенный престиж. Показывает, что Россия — одна из наиболее важных стран в мире», — заявил Уорнер.

«Большая семерка» — форум лидеров названных выше государств. На нем главы стран согласовывают подходы к различного рода международным проблемам. При этом решения G7 не имеют обязательной силы. Это скорее фиксация намерений государств. Интересно, что официально стать членом «Большой семерки» невозможно, поскольку G7 — форум неофициальный и устава не имеет.