ПСБ заработал в Херсонской и Запорожской областях

Кредитная организация ПСБ с 30 июня 2022 года запустила комплексное обслуживание бизнеса и населения в Херсонской и Запорожской областях. Председатель ПСБ Петр Фрадков посетил регионы и провел встречи с главами военно-гражданской администрации.

По итогам обсуждений с Владимиром Сальдо и Евгением Балицким была достигнута договоренность о сотрудничестве банка и ВГА областей в сфере социально-экономического развития и обеспечения физических и юридических лиц доступной финансовой инфраструктурой.

Согласно договоренности, ПСБ планирует принимать активное участие в развитии промышленности, транспорта и жилищной инфраструктуры регионов. Также ПСБ обязуется предоставить населению и бизнесу полный спектр банковских услуг и финансовых сервисов.

Первые отделения банка уже открылись в Херсоне и Мелитополе, на начальном этапе ПСБ запустил базовые банковские продукты: выпуск платежных карт, открытие расчетных и накопительных счетов, переводы и платежи, конвертация и услуги инкассации.

ПСБ планирует развивать сеть отделений на территории областей, при этом будет поэтапное расширение списка продуктов и услуг. Жителям и предпринимателям Херсонской и Запорожской областей станут доступны все финансовые сервисы ПСБ.