Псаки запуталась и ушла от ответа при вопросе про вакцину AstraZeneca

Журналисты продолжают добиваться от американских властей информации о вакцине от коронавируса AstraZeneca. Препарат британско-шведской компании не добрили в США, но могли бы использовать в других странах. Несмотря на многочисленные вопросы, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сохраняет невозмутимость.

Ролик с несколькими пресс-конференциями Псаки опубликовало РИА «Новости». Журналисты пытались добиться от пресс-секретаря ответа, почему запасы AstraZeneca не отправят в другие страны. Одна из девушек отметила, что США продолжают «сидеть» на дозах препарата от коронавируса. В итоге диалог Псаки с журналисткой перешел в следующее:

— Вы имеете в виду, собираемся ли мы делать поставки в другие страны, верно? Или вы говорите о том, собираются ли эти производители продавать дозы другим странам?

— Верно

— Второе?

— Извините, скажите еще раз.

В остальных случаях Псаки говорила о вакцинации населения США, не отвечая прямо на озвученные журналистами вопросы.

Ранее несколько стран приостановили использование вакцины AstraZeneca из-за случаев тромбоэмболии. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что в течение недели появятся результаты экспертизы.