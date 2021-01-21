Псаки заявила о намерении вернуть доверие к Белому дому
Пресс-секретарь нового президента Соединенных Штатов Америки Джозефа Байдена Джен Псаки рассказала о профессиональных планах. Она собирается вернуть доверие граждан к Белому дому. Об этом сообщил портал «Политика сегодня».
Псаки сделала соответствующее заявление на брифинге с журналистами. Она уточнила, что восстановление доверия американцев станет главной целью на ближайшее время.
«Когда президент попросил меня работать в этой должности, мы поговорили о важности того, чтобы вернуть транспарентность и правду в зал для брифингов», — рассказала Псаки.