Псаки заявила о намерении вернуть доверие к Белому дому

Псаки сделала соответствующее заявление на брифинге с журналистами. Она уточнила, что восстановление доверия американцев станет главной целью на ближайшее время.

«Когда президент попросил меня работать в этой должности, мы поговорили о важности того, чтобы вернуть транспарентность и правду в зал для брифингов», — рассказала Псаки.