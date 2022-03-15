Псаки заявила, что США «полностью сокрушили» экономику России

Соединенные Штаты и их союзники путем введения санкций из-за ситуации на Украине полностью уничтожили российскую экономику. Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Каким будет конец игры, — это вопрос к президенту [России Владимиру] Путину. Мы полностью сокрушили его экономику», — приводит ее слова РИА «Новости».

Псаки отметила, что США предоставили Украине военную и гуманитарную помощь, таким образом «дав им возможность сопротивляться гораздо дольше, чем предполагало российское руководство».

Специальная операция по «демилитаризации» Украины началась 24 февраля. Приказ отдал президент России Владимир Путин в ответ на просьбу лидеров ЛНР и ДНР о защите населения республик Донбасса. В Министерстве обороны России неоднократно подчеркивали, что удары наносятся только по военной инфраструктуре Украины.

Страны Запада осудили действия России на Украине и ввели против Москвы жесткие санкциии.Ограничительные меры коснулись активов ЦБ, операций с российским госдолгом, нескольких крупных банков, импорта технологий. Под персональные санкции попали российские бизнесмены и политики.