Псаки заявила, что Китай не поможет России справиться с санкциями

У Китая не получится компенсировать потери, которые понесет Россия в случае возможных санкций. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге. Трансляцию ее выступления организовали в Twitter.

Псаки подчеркнула, что американская сторона наблюдает за сближением Китая и РФ.

Ранее президент США Джо Байден предупредил, что Россию ждут «мощные санкции» в случае агрессивных действий. Меры, пообещал он, сильно ударят по финансовой системе страны и экономической сфере.

Госдеп уже предупреждал Китай о последствиях при попытках смягчить эффект от направленных против РФ санкций. Возможные действия китайской стороны в США пообещали не оставить без ответа.

Соединенные Штаты надеялись, что председатель КНР Си Цзиньпин повлияет на российского лидера Владимира Путина по украинскому вопросу. Однако на состоявшейся встрече лидеры стран обсуждали темы сближения.

В Китае отмечали, что расширение НАТО не усилит глобальную стабильность и безопасность. Представитель страны в Евросоюзе назвал альянс пережитком холодной войны. Безопасность, подчеркнул он, нельзя гарантировать наращиванием силы военных блоков.