Псаки заявила, что Байден готовился к встрече с Путиным 50 лет

Американский президент Джо Байден готовился к встречи с российским лидером Владимиром Путиным 50 лет. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Он (Байден — прим. ред.) знает точно, чего ожидать. По его мнению, эта встреча не про доверие и дружбу, а чтобы разобраться, где мы можем найти точки соприкосновения. Он готовился к этому моменту 50 лет», — передало РИА «Новости» слова Псаки.

Она отметила, что президент США работал с Владимиром Путиным раньше и имеет многолетний опыт. Помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан ранее сообщил, что США готовы сотрудничать с Россией по вопросам стратегической стабильности, Сирии, по темам, которые связаны с Арктикой, а также по ряду других направлений.

В среду, 16 июня, в Женеве Джо Байден встретится с Владимиром Путиным. Президент США, по словам Салливана, поедет в Женеву вместе с поддержкой всего альянса. Власти Женевы уже закрыли небо для полетов беспилотников в качестве меры безопасности. Также запрещено парковать автомобили вокруг парка «Ла Гранж», где пройдет саммит.