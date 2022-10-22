Псаки вызвали в суд для дачи показаний по иску к президенту США Байдену | 360°

Мир 22 октября 2022, 04:02 Псаки вызвали в суд для дачи показаний по иску к президенту США Байдену Псаки вызвали в суд для дачи показаний по иску к президенту США Байдену о свободе слова РИА "Новости"

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Бывшего пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки и главного инфекциониста США Энтони Фаучи вызвали в суд для дачи показаний по иску штата Миссури к президенту страны Джо Байдену. Об этом сообщили РИА «Новости».

«Суд постановляет удовлетворить запрос истца о вызове свидетелей», — говорится в заявлении судебной инстанции.

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Судья решил, что запрос о вызове для дачи показаний Псаки и Фаучи обоснованный. Штат Миссури полагает, что глава американской администрации вступил в сговор с соцсетями, которые помечали размещаемую информацию как фейк.

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Речь идет о нескольких темах: ноутбуке сына Байдена, происхождении COVID-19 и неэффективности масок против этого вируса. Кроме того, истцы назвали преступлением против свободы слова размещение значка о дезинформации над публикациями, в которых авторы высказывали несогласие с результатами президентских выборов в США.

Ранее сообщалось, что Байден хочет баллотироваться на второй срок. Джилл Байден поддерживает президентские амбиции супруга. По ее словам, нынешний резидент Овального кабинета «делает нечто важное» и должен продолжать этот политический курс.