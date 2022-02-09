Белый дом выступает против немедленных санкций в отношении газопровода «Северный поток — 2». В администрации США видят даже в самих угрозах их применения действенный рычаг давления на Россию по украинской ситуации. С таким заявлением выступила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Есть расхождения во мнениях… между нами и некоторыми в конгрессе, кто считает, что введение сейчас санкций против „Северного потока — 2“ будет эффективным. Мы не согласны. Мы считаем, что это рычаг влияния», — сказала она на брифинге.

В понедельник президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что российского газопровода вообще «не станет», если Россия пойдет на обострение отношений с Украиной и вторгнется на ее территорию. В Кремле при этом категорически отрицают любые агрессивные планы в отношении других государств.

Россия не раз подчеркивала, что «Северный поток — 2» выгоден и европейским партнерам. Это не геополитический, а просто экономический проект, отмечает российская сторона. Против эксплуатации газопровода выступают США, которые продвигают на рынок Европы сжиженный природный газ.

«Северного потока — 2» опасается и Украина, однако Россия уже заверила, что сохранит транзит газа через украинскую территорию.