Псаки возмутили слова Путина о «красавице»

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге попросили прокомментировать слова президента РФ Владимира Путина о «красавице» применительно к Украине, которая не хочет выполнять Минские соглашения. Об этом написал RT.

Псаки спросили, обсуждал ли Белый дом с Кремлем фразу Путина, которую «многие русские» расценили как «шутку об изнасиловании», адресованную Украине.

«Ну, для начала я скажу, что любая шутка об изнасиловании наверняка у всех в нашем правительстве вызовет возмущение, независимо от того, сказана она американским или иностранным чиновником», — ответила Псаки.

Она добавила, что с Кремлем эту тему не обсуждали. Но отметила, что США никогда не сдерживали свои озабоченности по поводу «неправдивости некоторых заявлений» Путина и представителей руководства РФ, а также их «воинственной риторики».

Путин ранее в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что действующему украинскому лидеру Владимиру Зеленскому не нравится ни один пункт Минских соглашений.

«Ну, нравится, не нравится — терпи, моя красавица. Надо исполнять, по-другому не получится», — сказал Путин.

Зеленский отчасти согласился со словами Путина.