Псаки вошла в топ самых высокооплачиваемых сотрудников Белого дома

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки вошла в число самых высокооплачиваемых сотрудников вашингтонской администрации в истории. Ее зарплата составляет 180 тысяч долларов в год, сообщило издание Daily Mail.

Зарплаты у сотрудников администрации президента США Джо Байдена гораздо больше, чем получали в Белом доме при предыдущих правителях. Например, в начале президентства Дональда Трампа члены его команды получали максимум 179,7 тысячи долларов, а в первый год правления Барака Обамы максимальная зарплата составляла 172 тысячи.

Согласно отчетности, которую Белый дом направил в Конгресс в минувший четверг, в общей сложности 567 сотрудников администрации Байдена за год обошлись налогоплательщикам в 49,6 миллиона долларов. Прогнозируемые четырехлетние расходы на администрацию Байдена могут превысить 200 миллионов долларов.

Байден ранее заявил, что его предшественник Трамп в бытность президентом нанес колоссальный ущерб отношениям Соединенных Штатов с другими странами. Нынешний президент пришел к такому выводу по возвращении из европейского турне.