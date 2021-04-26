Псаки: США намерены сотрудничать с Европой по ситуации на украинской границе

В Вашингтоне нацелены на продолжение работы с партнерами в Европе, чтобы предотвратить эскалацию напряженности на границе с Украиной. США выразили озабоченность наращиванием военных сил на этой территории.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки провела регулярный брифинг, на котором озвучила позицию американской стороны. Трансляцию ее беседы с журналистами организовали в Twitter.

«Наша цель — продолжить работу с партнерами в Европе, чтобы сообщить о неприемлемости наращивания сил [на границе с Украиной], эскалации», — сказала Псаки.

Она добавила, что госсекретарь США Энтони Блинкен и другие официальные лица не устанут ясно выражать свое отношение к происходящему.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выступил за изменение формата минских переговоров. В Кремле сочли эту инициативу тревожным сигналом.

Минские соглашения, напомнили в Госдуме, помогли остановить масштабные действия в Донбассе. Не исключено, что озвученная украинским лидером идея была ему продиктована.