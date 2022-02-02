Псаки сравнила Россию с «кричащей с крыши курятника» лисой

Россия несет ответственность за деэскалацию ситуации вокруг Украины. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. При этом она сравнила страну с «кричащей с крыши курятника» лисой.

«Когда лиса кричит с крыши курятника о том, что она боится кур, а это, по сути, то, что они делают, этот страх не преподносится как декларация факта. И когда вы видите, что президент [России Владимир] Путин кричит о боязни Украины и украинцев, это не следует интерпретировать как декларацию факта», — сказала Псаки.

Она добавила, что в этом случае все понимают, кто является лисой. Также пресс-секретарь отказалась поставить в одну плоскость действия России и США с союзниками. По словам Псаки, Россия расположила на границе 100 тысяч военных и является агрессором.

«Мы работаем вместе со странами НАТО над тем, чтобы они чувствовали себя в безопасности в этот момент. НАТО — это оборонительный альянс. Это не то же самое», — процитировало Псаки РИА «Новости».

Сравнение России с лисой в начале января делал госсекретарь США Энтони Блинкен. Тогда он отмечал, что США и Германия осуждают наращивание Россией вооруженных сил вдоль украинской границы.