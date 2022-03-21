Псаки рассказала о вероятности поездки Байдена на Украину

Белый дом не рассматривал возможность поездки президента США Джо Байдена на Украину в рамках его предстоящего визита в Европу. Об этом заявила пресс-секретарь американской администрации Джен Псаки, ее слова процитировало РИА «Новости».

Псаки заявила, что визит Байдена на Украину пока не планируется. Возможность такой поездки в ходе предстоящего европейского турне в Белом доме не изучали.

Байден отправится в Европу на этой неделе. Сначала он посетит Брюссель, где у него запланированы встречи с союзниками по НАТО, коллегами из стран Евросоюза и лидерами G7. После этого Байден посетит Польшу, где встретится с президентом страны Анджеем Дудой и обсудит меры по поддержке Украины и ужесточению санкционного давления на Россию.

Очередные санкции против РФ Байден также планирует обсудить по телефону с французским коллегой Эммануэлем Макроном, немецким канцлером Олафом Шольцем, премьерами Великобритании Борисом Джонсоном и Италии Марио Драги.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее призвал к импичменту Байдена из-за поставок на Украину американского оружия, которое попадает к националистическим батальонам.