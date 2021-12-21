Псаки рассказала о самочувствии Байдена после контакта с зараженным коронавирусом

Президент США Джо Байден не жалуется на самочувствие после контакта с заразившимся коронавирусом сотрудником Белого дома. О его состоянии на брифинге рассказала официальный представитель американской администрации Джен Псаки.

Представитель Белого дома уточнила, что провела с Байденом несколько часов утром 21 декабря.

«Он чувствует себя великолепно», — сказала Псаки журналистам.

Джо Байден, напомнило РИА «Новости», контактировал с сотрудником администрации, у которого выявили коронавирус. Президент США после этого сдал тесты на наличие SARS-CoV-2, и они показали отрицательный результат. На карантин американский лидер уходить не планирует.

Ранее в США зафиксировали первый случай смерти после заражения «омикроном». По данным местных СМИ, от нового штамма скончался житель Техаса, которому было около 50 лет. У мужчины были проблемы с сердцем. Известно, что он не вакцинировался от коронавируса.