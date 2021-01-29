Псаки рассказала о разговоре Байдена с Путиным

Американский президент Джо Байден никогда не сдерживал себя в том, что касается опасений США относительно действий России. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Байден преследовал четкие цели, которые он хотел передать в ходе беседы с российским президентом Владимиром Путиным, заявила Псаки на брифинге для журналистов.

«Он никогда не сдерживался, когда речь шла о президенте Путине и опасениях относительно действий руководства РФ», — сказала пресс-секретарь Белого дома, сообщило РИА «Новости».

Псаки заверила, что Байден будет придерживаться такой же предельной откровенности при любых контактах с Москвой в будущем.

Президенты РФ и США провели телефонный разговор ранее во вторник, 26 января. Путин и Байден обсудили ряд вопросов двусторонней проблематики и международного сотрудничества, включая усилия в борьбе с коронавирусом. Лидеры достигли соглашения о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) на пять лет. Госдума ранее ратифицировала соответствующий документ. Путин незамедлительно подпишет этот закон, как только он поступит, заверил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.