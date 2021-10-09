Псаки рассказала, как Байден не позволил Трампу укрыть от Конгресса важные документы

Президент США Джо Байден не дал своему предшественнику Дональду Трампу укрыть важные документы о своих действиях в день штурма Капитолия 6 января.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отметила, что Байден четко обозначил необходимость установить подробности случившегося. Трансляция ее брифинга велась в Twitter.

«Президент дал ясно понять: это важно и для народа, и для Конгресса — полностью понимать, что случилось в тот день, чтобы предотвратить повторение тех событий», — сказала Псаки.

Администрация президента Байдена, добавила она, крайне серьезно относится к ситуации 6 января. Ведется активное сотрудничество с разными структурами по расследованию.

Поначалу Трамп хотел сослаться на некие законы, которые позволяют не передавать документы в комиссию Конгресса. Однако в данном случае эти правовые основы были неприменимы, добавило РИА «Новости».

6 января большая сторонники Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса. Люди проникли внутрь, некоторые умудрились вынести из Капитолия «сувениры». Таким образом протестующие задержали утверждение итогов президентских выборов.

После произошедшего Палата представителей объявила Трампу импичмент, поскольку сочла его подстрекателем к беспорядкам. Сенат оправдал американского лидера голосами его однопартийцев-республиканцев.