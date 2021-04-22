Псаки рассказала, как Байден коротает вечера

Президент США Джозеф Байден, как и многие американцы, любит кино и двух своих собак. По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, чтобы передохнуть, глава государства любит проводить свое время с семьей и близкими людьми.

Как сообщило РИА «Новости», Псаки призналась, что у Байдена, как у «лидера свободного мира, выдается ограниченное количество свободного времени». Президент очень близок не только с женой, но с детьми и внуками. Когда выдается такая возможность, он проводит с ними выходные.

В конце марта стало известно, что взятый из приюта пес президента Мейджор вновь покусал человека. Медицинская помощь пострадавшему работнику службы национальных парков США не понадобилась.