Псаки не ответила на вопрос о новых санкциях США против России

Пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки отказалась раньше времени комментировать возможную подготовку Вашингтоном новых антироссийских санкций. Ее спросили о запретительных мерах, связанных, в том числе, со взломом программного обеспечения SolarWind, в котором обвиняют Москву.

О подготовке нового пакета санкций ранее сообщили американские СМИ. Псаки повторила, что разведка США сейчас работает над установлением источника взлома.

«На то, чтобы ответить, уйдут недели, а не месяцы, но я не буду забегать вперед по поводу завершения этого процесса», — цитирует Псаки РИА «Новости».

Она подчеркнула, что надо дать команде время, чтобы выяснить, кто несет ответственность за взлом софта.

«И мы оставляем за собой право ответить тогда и так, как сами решим», — приводит слова Псаки ТАСС.

О готовящихся мерах написала газета The Washington Post. Ее источники сообщили, что Москва много лет пользуется киберпространством, чтобы совершать действия, враждебные интересам США.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что ответ администрации США на хакерскую атаку будет включать набор «видимых и невидимых» инструментов.

«Это будут не просто санкции», — предупредил он.