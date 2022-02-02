Псаки отказалась считать вторжение России на Украину «неминуемым»

Власти США поменяли риторику при описании ситуации вокруг Украины. В частности, они больше не используют слова «неминуемый» при упоминании российского вторжения. С таким заявлением на брифинге перед журналистами выступила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Трансляция ее выступления доступна в Twitter.

Псаки пояснила, что отказаться от эпитета «неминуемый» американские дипломаты и политики договорились из-за неправильного смысла, который заключался в этом слове. По словам пресс-секретаря, подобные выражения свидетельствовали, будто президент России Владимир Путин уже направил войска в соседнюю страну.

«Я бы сказала, что в большинстве случаев мы говорили, что он может вторгнуться в любое время. Это правда, но мы все еще не знаем, принял ли он решение» — пояснила она.

Заявления о том, что Россия готовит нападение на Украину, уже несколько месяцев тиражируются западными СМИ. Спустя некоторое время свою обеспокоенность начали проявлять политики и военные.

Россия неоднократно заявляла, что никаких планов по нападению на соседнюю страну у нее нет, а заявления об угрозе используются только заинтересованными в раскачивании ситуации и эскалации конфликта.

Представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что передислокацию войск Россия проводит только на своей территории. Угрозы для соседних государств это не несет. При этом он подчеркивал, что страны Запада под предлогом несуществующей угрозы продолжают поставлять на Украину вооружение.