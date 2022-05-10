Псаки отказалась назвать условия отмены санкций против России

Пока Вашингтон не готов говорить, при каких условиях будут отменены рестрикции против России. Администрация США при этом исходит из того, что для урегулирования ситуации на Украине требуются дипломатические договоренности. С таким заявлением выступила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Наша роль состоит в том, чтобы продолжать укреплять позиции Украины будто то военная помощь, экономическая, гуманитарная, продолжать укреплять единство в мире. И мы не станем забегать вперед», — привел ТАСС слова Псаки.

До этого Псаки сообщила о желании американского лидера Джо Байдена посетить Украину. Однако, по ее словам, сейчас такая поездка не планируется.

США ранее объявили о введении санкций против трех российских государственных телеканалов — Первого канала, «России-1» и НТВ, напомнила «Газета.ru». Власти Соединенных Штатов запретили американским компаниям предоставлять оборудование указанным выше телеканалам. Также ограничение коснется и размещения рекламы на этих «популярных государственных или контролируемых государством российских телеканалах».