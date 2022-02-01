Псаки не исключила прямого участия Байдена для решения кризиса вокруг Украины

Президент США Джо Байден готов к личному участию в ситуации вокруг Украины, но пока в этом нет необходимости. С таким заявлением на пресс-конференции выступила официальный представитель Белого дома Джен Псаки. Трансляция ее выступления доступна на YouTube.

Псаки добавила, что Байден готов продолжить обсуждение проблем безопасности на территории Европы и Атлантики с президентом России Владимиром Путиным.

«Если будет решение, что это надлежащий и наиболее конструктивный шаг на перспективу», — пояснила она.

По ее словам, американские дипломаты также готовы продолжить диалог по вопросам безопасности в Европе.

«Дверь для дипломатии остается открытой», — добавила Псаки и отметила, что сейчас все зависит от того, какие решения примет президент Путин. Какие это будут шаги, в США пока не знают.

Обсуждение проектов по гарантиям безопасности, которые подготовил российский МИД для США и НАТО продолжаются. После переговоров российско-американских делегаций, заседания Совета Россия — НАТО и встречи министра иностранных дел Сергея Лаврова с главой Госдепартамента США Энтони Блинкеном, Вашингтон передал в Москву свои предложения по документам. Администрация США просила не разглашать эти данные. Следующее слово должна сделать Россия.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ответ на предложения США находится пока в стадии подготовки. Его представят, когда президент России Владимир Путин сочтет нужным.