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    01 февраля 2022, 23:26

    Псаки не исключила прямого участия Байдена для решения кризиса вокруг Украины

    Белый дом: Байден примет участие в разрешении украинского кризиса в случае необходимости

    Анатолий Минкин

    Президент США Джо Байден готов к личному участию в ситуации вокруг Украины, но пока в этом нет необходимости. С таким заявлением на пресс-конференции выступила официальный представитель Белого дома Джен Псаки. Трансляция ее выступления доступна на YouTube.

    Псаки не исключила прямого участия Байдена для решения кризиса вокруг Украины

    Псаки добавила, что Байден готов продолжить обсуждение проблем безопасности на территории Европы и Атлантики с президентом России Владимиром Путиным.

    «Если будет решение, что это надлежащий и наиболее конструктивный шаг на перспективу», — пояснила она.

    По ее словам, американские дипломаты также готовы продолжить диалог по вопросам безопасности в Европе.

    «Дверь для дипломатии остается открытой», — добавила Псаки и отметила, что сейчас все зависит от того, какие решения примет президент Путин. Какие это будут шаги, в США пока не знают.

    Обсуждение проектов по гарантиям безопасности, которые подготовил российский МИД для США и НАТО продолжаются. После переговоров российско-американских делегаций, заседания Совета Россия — НАТО и встречи министра иностранных дел Сергея Лаврова с главой Госдепартамента США Энтони Блинкеном, Вашингтон передал в Москву свои предложения по документам. Администрация США просила не разглашать эти данные. Следующее слово должна сделать Россия.

    Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ответ на предложения США находится пока в стадии подготовки. Его представят, когда президент России Владимир Путин сочтет нужным.