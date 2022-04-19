Псаки назвала «пустыми угрозами» ноту от России из-за поставок оружия Украину

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки прокомментировала дипломатическую ноту России о поставках вооружения Украине. В американской администрации сочли предостережения РФ «пустыми угрозами».

СМИ отмечали, что в разосланном документе шла речь о «непредсказуемых последствиях», к которым могут привести действия Соединенных Штатов и их союзников.

«Мы не будем спекулировать на пустых угрозах или угрозах Путина», — заявила Псаки на брифинге.

Пресс-секретарь не стала высказываться о возможности включения России в список стран — спонсоров терроризма. Она отметила, что у правительства США и Госдепа есть такие полномочия, но предсказания делать Псаки не стала. В списке стран — спонсоров терроризма значатся Северная Корея, Иран и Судан.

Ранее Псаки заявила, что на один российский танк США предоставят Украине десять противотанковых систем. Официальный представитель Белого дома отметила, что Соединенные Штаты продолжат оказывать военную помощь ВСУ, а также прорабатывают другие способы поддержки.