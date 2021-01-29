Псаки напряглась, чтобы покритиковать Россию, но растеряла слова. Видео

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, известная своими неоднозначными высказываниями о России, сбилась с мысли во время брифинга. Она не нашла нужных слов, перечисляя обвинения в адрес РФ.

Фрагмент выступления Псаки перед журналистами опубликовал Telegram-канал «РИА Новости: США». Пресс-секретарь американского президента постаралась отшутиться после допущенной оплошности.

«Я тут теряю мысль», — прервалась она, по памяти перечисляя обвинения Соединенных Штатов в адрес российской стороны. Собравшись, Псаки заметила, что Байден ответит на действия РФ, когда сочтет необходимым.

Заминка стала не единственным ляпом Джен Псаки. С ее подачи генсек НАТО Йенс Столтенберг вдруг стал генеральным секретарем ООН. Госсекретаря Энтони Блинкена она назвала «президентом», хотя потом поправилась и заявила, будто бы «это повышение» — с прицелом на будущее.

Ранее Псаки заметила, что глава Белого дома Джо Байден не сдерживал себя в опасениях насчет действий РФ. Американский лидер в ходе беседы с российским президентом Владимиром Путиным преследовал четкие цели.