Псаки напряглась, чтобы покритиковать Россию, но растеряла слова. Видео
Фрагмент выступления Псаки перед журналистами опубликовал Telegram-канал «РИА Новости: США». Пресс-секретарь американского президента постаралась отшутиться после допущенной оплошности.
«Я тут теряю мысль», — прервалась она, по памяти перечисляя обвинения Соединенных Штатов в адрес российской стороны. Собравшись, Псаки заметила, что Байден ответит на действия РФ, когда сочтет необходимым.
Заминка стала не единственным ляпом Джен Псаки. С ее подачи генсек НАТО Йенс Столтенберг вдруг стал генеральным секретарем ООН. Госсекретаря Энтони Блинкена она назвала «президентом», хотя потом поправилась и заявила, будто бы «это повышение» — с прицелом на будущее.
Ранее Псаки заметила, что глава Белого дома Джо Байден не сдерживал себя в опасениях насчет действий РФ. Американский лидер в ходе беседы с российским президентом Владимиром Путиным преследовал четкие цели.