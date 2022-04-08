Псаки: на один российский танк США поставят Украине 10 противотанковых систем

США продолжат поставлять ВСУ противотанковые системы. Оснащение украинской армии будет в 25 раз превосходить количество бронетехники РФ, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки. Ее слова процитировал ТАСС.

Псаки заявила, что США отдадут украинской армии около трех противотанковых систем на одну единицу бронетехники РФ. При этом она сказала, что на каждый российский танк Штаты «предоставят или уже предоставили по 10 противотанковых систем».

«Если учесть вклад со стороны союзников, то это будет почти 90 противотанковых систем на один танк. Это означает, что один русский танк против 10 противотанковых систем, чтобы дать им отпор. На каждую российскую бронетехнику на Украине США предоставят около трех противотанковых систем. Если учесть вклад союзников, то это примерно 25 к 1», — сказала Псаки на брифинге.

Она отметила, что Украина часто обращается к США за помощью. Штаты не ограничиваются поставками новой техники и прорабатывают разные варианты поддержки ВСУ.

«Они часто предоставляют нам списки. Мы просматриваем их и определяем, что можем предоставить. Мы предоставляем подавляющее большинство того, что они запрашивают», — добавила она.

В случае, если у властей страны нет доступа к тому или иному виду вооружения, то США начинают работать с союзниками и партнерами, заключила она.