Псаки на брифинге перепутала Пекин и Токио, говоря об Олимпиаде

Во время последнего брифинга Джен Псаки спросили, безопасно ли американской команде ехать на Олимпиаду в Токио. На что представитель Белого Дома заявила, что сейчас не идет речи об изменении планов США.

Проблема состоит в том, что вопрос был задан про Игры в Токио. Журналистка оказалась настойчивой и задала уточняющий вопрос: «Вы сказали „Пекин“. Мой вопрос был про Токио».

«О, простите, слишком много вопросов про Олимпиаду», — ответила официальный представитель Белого дома и перевела тему.

Джен Псаки ненамеренно отвечает глупостями на вопросы журналистов, считает российский сенатор Алексей Пушков. По его мнению, пресс-секретарь Белого дома просто не понимает, что произносит. Этими словами Пушков прокомментировал начавшийся в США скандал, когда Псаки запуталась при ответе на вопрос про Space Force.

На пресс-конференции Псаки спросили про US Space Force (Космические силы страны). В ответ она восхитилась каким-то несуществующим самолетом. Ее призвали извиниться за свои слова, так как Китаю такое незнание ситуации пресс-секретаря Белого дома будет на руку.