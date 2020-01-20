    20 января 2020, 07:36

    «Прыжок в неизвестность»: принц Гарри признался, что опечален отказом от титула

    Александра Ломейко

    Решение отказаться от королевских обязанностей нелегко далось британскому принцу Гарри. Он признался, что опечален случившимся, но иначе поступить не мог.

    Герцог Сассекский выступил перед членами организации Sentebale, которую он патронирует. В своем обращении он назвал Великобританию любимым местом и своим домом, рассказал о надеждах, которые переполняли его и Меган Маркл после свадьбы. Слова члена британской королевской семьи привел телеканал ITV.

    «Мы были в восторге, полны надежды и хотели служить. Поэтому мне очень грустно, что дошло до этого», — поделился принц Гарри.

    Он обратил внимание, что решение об отказе от королевских обязанностей «не было из тех, что принимаются легко». Вместе с Меган Маркл принцу Гарри пришлось пережить «годы испытаний», за которыми последовали месяцы переговоров.

    «Я знаю, что не всегда поступал правильно, но в известном смысле у меня не было другого выбора», — подчеркнул герцог Сассекский.

    Принц Гарри заметил, что вместе с женой хотел «служить Королеве, Содружеству и исполнять обязанности в отношении военных ассоциаций» без финансирования со стороны государства. Он выразил сожаление, что это оказалось невозможным.

    За оказанную поддержку член королевской семьи поблагодарил свою бабушку — королеву Елизавету II — и остальных родных.

    «Мы совершаем прыжок в неизвестность», — заметил принц Гарри, сказав спасибо за смелость, которой его наделили близкие.

    Королевские обязанности принц Гарри и его супруга Меган Маркл перестанут выполнять с весны 2020 года. Их не будут именовать «Их Королевские Высочества», а своими королевскими титулами герцог и герцогиня Сассекские больше пользоваться не смогут.