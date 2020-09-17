Прозрачные туалеты построили в Японии к Олимпиаде

Новые уборные появились в парке Ееги в районе Сибуя. Туалет состоит из трех кабинок. В них можно заглянуть снаружи и посмотреть, заняты ли они и насколько там чисто. Как только человек закроет дверь изнутри, стены затемнятся, отметила «Русская планета».

Стеклянные туалеты создал архитектор Сигэру Бан.

«Мы хотим представить иностранным гостям нашу туалетную культуру», — заявил Хирофуми Мацутаке, представитель компании Tokyo Toilet, производящей туалеты.

Япония — одна из самых образцовых стран в мире в плане гигиены. Многие общественные туалеты содержатся в идеальной чистоте, причем все они бесплатны. Унитазы в домах часто оснащены дополнительными приспособлениями — подогревом крышки сиденья и биде.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года независимо от ситуации с коронавирусом. Главные летние спортивные соревнования стали первыми в истории, отложенными в мирное время. Мероприятие должно было пройти летом 2020-го, но из-за пандемии МОК объявил о переносе Олимпиады и Паралимпиады в Японии.