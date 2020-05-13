Прожившие 61 год вместе супруги умерли от COVID-19 в один день

В США, в городе Сент-Луисе, пожилая пара заразилась коронавирусом. От болезни супруги умерли в один день.

Как сообщает St. Louis Post-Dispatch, Патрисия и Билл Олвиг прожили вместе 61 год. Они проживали в доме престарелых. У них одновременно начался кашель и поднялась температура. Через некоторое время после появления симптомов мужчине стало плохо. Его положили в больницу. Патрисию отправили следом через шесть часов.

У супругов выявили коронавирусную инфекцию. Их подключили к аппаратам ИВЛ. Понимая, что супруги навряд ли выздоровеют, родственники вызвали им священника. За молитвой по видеосвязи наблюдали более 30 человек — их дети, внуки и правнуки.

Врачи посоветовали членам семьи отключить умирающих от искусственной вентиляции. Вскоре медики констатировали смерть Билла. Жена пережила его на 40 минут.

Самыми уязвимыми для коронавируса стали пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями. Однако иногда случаются чудеса. На днях в Москве от инфекции вылечилась 100-летняя пациентка.

В мире зафиксировано более 4,2 миллиона заражения инфекцией. Погиб 293 241 человек, по данным института Хопкинса. В России выявлен 242 271 случай заражения.