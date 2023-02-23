Мир 23 февраля 2023, 15:21 Прожившего много лет в Польше россиянина будут судить за «шпионаж» Прокуратура: гражданин России предстанет перед польским судом по обвинению в шпионаже

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Россиянин, много лет проживший в Польше, предстанет перед судом по обвинению в шпионаже. Об этом сообщает прокуратура Гданьска.

«Прокурор отдела по военным делам направил в суд обвинительный акт против гражданина России, прожившего много лет в Польше, которой обвиняется в шпионской деятельности в интересах российской разведки в 2015-2022 годах», — говорится в сообщении.

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Согласно обвинению, «подозреваемый в шпионаже» мужчина много лет легально находился в Польше, где занимался бизнесом. Польское ведомство поясняет, что россиянин участвовал в деятельности групп исторической реконструкции и тем самым «устанавливал и поддерживал контакты» с польскими военными. Эти контакты, считают в прокуратуре, он использовал в своей деятельности «в интересах российской разведки».

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По утверждению обвинителей, «шпионская деятельность» россиянина сосредотачивалась на воинских частях, которые расположены на северо-востоке страны. Задержали мужчину в апреле прошлого года на основании собранных Службой военной контрразведки «материалов».

На днях в Британии бывшего сотрудника посольства в России Дэвида Смита осудили на 13 лет и два месяца за «шпионаж» в пользу России. Бывший охранник признал свою вину, пояснив, что стал шпионом «от скуки», из-за депрессии и алкоголизма.