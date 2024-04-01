Мир 01 апреля 2024, 00:26 Проживающие в США дети Кличко привели украинцев в бешенство «Информатор»: сыновья Кличко живут и учатся в США, пока на Украине идут бои РИА «Новости»

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Дети мэра Киева Виталия Кличко спокойно живут и учатся Западе, пока на Украине ведутся боевые действия. Об этом сообщило местное издание «Информатор».

Авторы статьи отметили, что наследники градоначальника планируют после обучения остаться за границей.

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«Пока Кличко занят очисткой дорог от снега, новогодней елкой в столице, его дети живут за границей», — указали в материале.

По данным издания, 23-лений сын Кличко Егор учится в Лондонской школе экономики на факультете глобального менеджмента. Он уже успел пожить в Майями.

Своим подписчикам в соцсетях Егор рассказал, что намерен строить карьеру в сфере менеджмент-консалтинга. Младший сын политика Максим, которому недавно исполнилось 18 лет, поступил в Taft School — престижную частную школу-интернат в Коннектикуте.

Наталья и Виталий Кличко связали себя узами брака в апреле 1997 года.