Проживающие в Доминикане россияне предложили свою помощь пострадавшим в аварии

Не менее 15 пострадавших в Доминикане россиян в критическом состоянии Подробнее

По данным издания, в результате аварии, которая произошла накануне неподалеку от города Игуэй, пострадали 39 россиян. Автобус, в котором они ехали в аэропорт, столкнулся с грузовиком и перевернулся. 27 человек госпитализировали.

«Хотелось бы также сказать, что россияне, которые проживают в Доминикане, предлагают свою помощь любую — вплоть до донорства крови, переводческое обеспечение, и еще выпускники российских вузов предлагают свою помощь», — рассказал дипломат.