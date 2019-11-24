Прозевавшая беременность британка приняла схватки за аппендицит

Все произошло восемь лет назад. Грегори, которой тогда было 22 года, сообщила, что не заметила никаких признаков беременности. Напротив, благодаря езде на велосипеде за пять месяцев до родов она сбросила 12 килограммов, и живот у нее «был более плоским, чем когда бы то ни было».

Девушка делала противозачаточные инъекции, эффективность которых превышает 99%. Также она продолжала работать в баре, поднимать там кеги и употреблять пиво.

В Хэллоуин 31 октября Стефани проснулась с острой болью в животе. Девушка подумала, что заразилась кишечной инфекцией, которой заболели многие ее коллеги. Несмотря на боль, она села на велосипед и поехала на работу. Под конец смены девушка-бармен больше не могла терпеть боль и отпросилась домой.

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Там по совету матери она приняла ванну, однако состояние не улучшилось. Мать, считавшая, что у Стефани аппендицит, отвезла ее в больницу.

О беременности девушка узнала от медсестры, делавшей анализы.

— У меня будет ребенок? — спросила Стефани.

— У вас начались роды, — улыбнулась медсестра.

Утром на следующий день Грегори родила здоровую дочь весом 3,3 килограмма. Ребенка назвали Сапфир. С ее отцом у Стефани был короткий роман за девять месяцев до этого.