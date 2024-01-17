Мир 17 января 2024, 02:44 «Прозевали ПВО». Европейский генерал признал нехватку ракет у НАТО Французский генерал Дютартр: странам НАТО не хватит ракет ПВО для Украины РИА «Новости»

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В Европе и даже во всем Североатлантическом альянсе не хватит зенитных ракет для помощи Украине. Такое заявление сделал генерал ВВС Франции в отставке Патрик Дютартр в эфире телеканала LCI.

Бывший военный напомнил, что российская армия совершает много атак с использованием ракет и дронов, которые нужно перехватывать системам ПВО. При этом он выразил уверенность что Европа и НАТО «прозевали противовоздушную оборону».

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«Ракет класса „земля — воздух“ недостаточно, и не только на Украине, но и в масштабах всей Европы и всех стран НАТО», — сделал вывод офицер.

Ранее спикер воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что стране не хватает зенитных управляемых ракет. Военные потратили много снарядов на попытки отразить массированные атаки Вооруженных сил России, которые идут с декабря 2023 года.