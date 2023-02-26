Мир 26 февраля 2023, 02:37 Провокацию с российским танком не оценили в Берлине — посольство РФ Посольство России в ФРГ: провокация с танком ВС РФ не встретила понимания у немцев РИА «Новости»

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Провокация с установкой у подбитого российского танка у посольства РФ в Берлине не встретила поддержки у немцев, Об этом в Telegram-канале сообщили сотрудники российской дипмиссии. Жители германской столицы завалили боевую машину цветами в знак протеста против поставок вооружения Украине.

«Провокация с установкой у стен посольства России в Берлине подбитого российского танка не встретила понимания, поддержки и сочувствия германских граждан. В ходе сегодняшних массовых акций они предельно четко высказались за мирное урегулирование украинского конфликта, против эскалации путем накачивания киевского режима немецким оружием и военной техникой и дальнейшего закручивания антироссийской санкционной спирали», — говорится в сообщении дипмиссии.

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В посольстве поблагодарили всех участников акции, кто принес цветы к подбитому российскому танку, который, вопреки изначальному замыслу организаторов, стал символом борьбы с неонацизмом.

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Один из участников акции заявил, что активисты украсили танк двумя тысячами роз, чтобы привлечь внимание правительства и призвать их отказаться от поставок вооружений на Украину.

Решение президента России Владимира Путина о денацификации и демилитаризации Украины поддержало большинство россиян, однако некоторые отечественные звезды сбежали из страны. В России обсуждают меры, которые могут применить к уехавшим артистам, издание «Дни.ру» перечислило самых «отличившихся».