Мир 17 января 2023, 19:40 Провокацию Киева увидели во взрыве дома в Днепропетровске Советник главы ДНР Гагин: взрыв в доме Днепропетровска мог быть ответом Киева за Соледар РИА «Новости»

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Взрыв в жилом доме Днепропетровска можно рассматривать как провокацию киевского режима, чтобы прикрыть разгромное поражение ВСУ в Соледаре. Такую версию в беседе с РИА «Новости» выдвинул советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин.

Он пояснил, что в боях за Соледар погибли несколько десятков тысяч украинских военных и иностранных наемников, поэтому украинским властям нужно было срочно переключить внимание общества на другое крупное событие.

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«Возможно, что украинское руководство и поставило задачу военным поразить жилой массив», — объяснил свою теорию Гагин.

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя взрыв в жилом доме Днепропетровска, заявил, что российские войска не наносят ракетных ударов по жилым домам и социальной инфраструктуре. Он напомнил, что советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что причиной взрыва стала работа украинской системы противовоздушной обороны.

Советник офиса президента Украины поплатился за свои слова про работу системы ПВО. Фракция Верховной рады «Европейская солидарность» объявила сбор подписей за отставку Арестовича.

Сам политик извинился и назвал свою версию о работе ПВО ошибкой. Но при этом подчеркнул, что оппозиционные депутаты в его лице пошли в атаку на действующую на Украине власть. Не дожидаясь результата рассмотрения петиции, Арестович написал заявление об отставке.