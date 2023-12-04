04 декабря 2023, 13:02
Провокации США в адрес Китая осудили в Кремле
Песков заявил, что Россия не приветствует провокации США против Китая
Российская сторона не приветствует любые провокационные действия США против Китая. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова привело РИА «Новости».
Таким образом пресс-секретарь Владимира Путина отреагировал на ситуацию с появлением американского эсминца USS Gabrielle Giffords в территориальных водах неподалеку от архипелага Наньша.
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«Мы не приветствуем любые провокационные действия в целом. Напротив, мы приветствуем любые шаги, которые ведут к повышению стабильности, предсказуемости и взаимного доверия», — сказал Песков.
Ранее Народно-освободительная армия Китая заявила, что корабль ВМС США зашел в воды близ архипелага Наньша в Южно-Китайском море. В КНР расценили такие действия как незаконные, писал RT.
В настоящее время территорию островов оспаривают шесть стран: КНР, Бруней, Филиппины, Малайзия, Тайвань и Вьетнам. Власти Китая считают, что владеют неоспоримым суверенитетом над архипелагом.
США
Дмитрий Песков
Китай
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