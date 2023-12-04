Мир 04 декабря 2023, 13:02 Провокации США в адрес Китая осудили в Кремле Песков заявил, что Россия не приветствует провокации США против Китая РИА «Новости»

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Российская сторона не приветствует любые провокационные действия США против Китая. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова привело РИА «Новости».

Таким образом пресс-секретарь Владимира Путина отреагировал на ситуацию с появлением американского эсминца USS Gabrielle Giffords в территориальных водах неподалеку от архипелага Наньша.

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«Мы не приветствуем любые провокационные действия в целом. Напротив, мы приветствуем любые шаги, которые ведут к повышению стабильности, предсказуемости и взаимного доверия», — сказал Песков.

Ранее Народно-освободительная армия Китая заявила, что корабль ВМС США зашел в воды близ архипелага Наньша в Южно-Китайском море. В КНР расценили такие действия как незаконные, писал RT.

В настоящее время территорию островов оспаривают шесть стран: КНР, Бруней, Филиппины, Малайзия, Тайвань и Вьетнам. Власти Китая считают, что владеют неоспоримым суверенитетом над архипелагом.