«Провокации со стороны Украины продолжаются». Глава ДНР рассказал о ситуации в республике

По словам главы республики, украинские власти «делают все возможное, чтобы создавать определенное напряжение».

«Несмотря на инициативы, направленные на поддержание мира, заявленные на словах, по факту на линии соприкосновения мы видим совершенно другое. Провокации со стороны Украины продолжаются с достаточной регулярностью. И главнокомандующий Владимир Зеленский в этом плане порой даже хуже, чем его предшественник Петр Порошенко», — уточнил Пушилин.

Он отметил, что из-за регулярных обстрелов погибают местные жители и страдает инфраструктура.

«Легче станет, когда боевые действия прекратятся полностью. Разведение войск — это правильный шаг, но недостаточный для того, чтобы война закончилась», — пояснил лидер ДНР.

Пушилин напомнил, что Минские соглашения четко определяют комплекс мер по урегулированию конфликта. По его мнению, только этим документом необходимо руководствоваться, а «остальные предложения как минимум подлежат очень серьезному изучению».

Глава республики подчеркнул, что «все институты власти сформированы и полноценно работают», но экономика ДНР находится в трудном состоянии.

«Это самая большая проблема на сегодня. Потому что в этих условиях очень трудно развиваться бизнесу. Но благодаря помощи со стороны России у нас есть возможность реализовывать продукцию. Это пока не те объемы, не та скорость развития, которая бы нас устроила, но уже можно говорить о положительной динамике. Промышленный потенциал республики довольно высок. У нас огромные запасы коксующегося угля. А это энергоноситель. Мы располагаем очень крупными запасами флюсового известняка, который применяется в металлургии, химической и пищевой промышленности. Я не говорю уже о возможностях машиностроения, металлообработки, химической, медицинской и легкой промышленности», — заметил он.

Пушилин заявил, что через пять лет ДНР станет «стабильной, развивающейся, неразделимой с Российской Федерацией».