05 января 2023, 13:22
Провокации со стороны украинских военных заметили в Белоруссии
Погранкомитет Белоруссии сообщил о провокациях со стороны украинских военных
Украинские военные предприняли ряд провокаций с применением оружия в отношении белорусских пограничников. Об этом сообщила пресс-служба Государственного пограничного комитета Белоруссии в Telegram-канале.
Последний подобный случай произошел на контрольно-пропускном пункте «Поддобрянка», уточнили в ведомстве.
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«Военнослужащие соседнего государства направляли оружие в сторону сотрудников погранслужбы Белоруссии, показывая им угрожающие и оскорбительные жесты», — сказано в сообщении.
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Государственная граница со стороны Украины официально не охраняется, но белорусские пограничники зафиксировали скопление людей в военизированной экипировке и с оружием. Вероятно, это были представители отрядов территориальной обороны.
«Пограничные наряды Белоруссии прошли необходимую подготовку и обеспечены всем необходимым. Со стороны Украины неоднократно слышали выстрелы», — рассказал белорусский пограничник.
Ранее глава пограничной службы Белоруссии Анатолий Лаппо заявил, что украинские военные взорвали мосты на близлежащих к границе территориях, сообщило Ura.ru.
Белоруссия
Украина
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