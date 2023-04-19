Мир 19 апреля 2023, 13:53 «Провокации исключать нельзя». Песков прокомментировал последствия встречи Лукашенко с Пушилиным Пресс-секретарь Песков допустил провокации после встречи Лукашенко с Пушилиным Официальный сайт президента Республики Белоруссия

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Встреча президента Белоруссии Александра Лукашенко с врио главы ДНР Денисом Пушилиным может разозлить недоброжелателей и спровоцировать провокации. Такую возможность допустил на встрече с журналистами пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщили «Известия».

«Провокации исключать нельзя», — сказал он.

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Представитель администрации президента подтвердил, что в России обратили внимание на реакцию Украины — министерство иностранных дел отозвало из Белоруссии своего посла Игоря Кизима. Дмитрий Песков не исключил и других мер.

Встреча прошла в Минске 18 апреля. Александр Лукашенко с Денисом Пушилиным обсудили обстановку в зоне проведения спецоперации, восстановление экономики и возрождение Донецка. Президент Белоруссии предложил свою помощь.

В июле 2022 года Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия де-факто признала независимость ДНР. Страна призвала стороны конфликта прекратить огонь и возобновить мирные переговоры.