15 марта 2023, 10:01
Провокации и подтасовки назвали частью политической культуры Запада
Представитель МИД Захарова не исключила спекуляций Запада вокруг зерновой сделки
Западные страны продолжат спекулировать на теме зерновой сделки, потому что провокации и подтасовки являются неотъемлемой частью их политической культуры. Об этом в эфире радиостанции Sputnik заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Безусловно, спекуляции продолжатся. Запад не может по-другому, все эти провокации, спекуляции и подтасовка уже давно стали частью его политической культуры», — сказала она.
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Дипломат отметила, что западные политики всегда пытаются искать до неузнаваемости реальность, попутно выдавая несуществующее за истину.
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Россия, Турция, ООН и Украина в июле 2022 года заключили зерновую сделку, предусматривающую снятие ограничений по выходу украинских сухогрузов из портов Одессы, а также отмену санкций по части поставок российских удобрений и сельхозпродуктов. После этого ее переподписывали, нынешний срок сделки истекает 18 марта.
Ранее Захарова сказала, что новый договор подпишут всего на 60 дней, так как условия российской стороны не выполняются.
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