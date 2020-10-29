Франция приходит в себя после случившегося в Ницце. Это уже второй за месяц случай, когда человек с исламистскими лозунгами нападает на граждан страны. Религиовед Александр Невеев объяснил «360», с чем может быть связана активизация радикалов.

Трагические события, видимо, связаны с теми обвинениями, которые сформулировал целый ряд лидеров исламской уммы (общины — прим. ред.) в адрес Франции, французов и лично Макрона. Мне кажется, поэтому сейчас находятся радикалы, исламисты, которые осуществляют эти теракты. На Францию фактически скомандовали: «Фас» Александр Невеев.

Он считает, что подобные трагедии не произошли бы, если речь, к примеру, шла об оскорблении каким-то французом христиан или евреев. По его словам, дело не в исламском учении, а в том, что «европейцы не вполне представляют себе эту культуру, религию и ведут себя провокационно».

«Это не является оправданием чудовищных преступных деяний. Но вместе с тем нужно понимать, что провокации бьют не по [Эммануэлю] Макрону, не по представителям журналистского сообщества, а по простым людям. Всего этого можно было бы не допустить, если бы официальные лица Франции были бы более внимательны к особенностям и специфике исламской культуры», — заключил религиовед.

Утром 29 октября неизвестный напал на людей в церкви Ниццы. Трое убиты. Одну из женщин, по предварительным данным, обезглавили. Мужчину удалось задержать. По информации СМИ, речь идет о 25-летнем выходце из Туниса. Мэр города назвал случившееся терактом.

Через несколько часов после трагедии в Ницце другой исламист пытался напасть на стражей порядка в Авиньоне. Его удалось ликвидировать. Во Франции объявлен максимальный уровень террористической угрозы. Макрон соберет 29 октября Совбез.