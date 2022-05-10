Провокаторшу с украинским флагом скрутили на акции «Бессмертный полк» в Мадриде

Сотрудники полиции Мадрида пресекли попытку провокации на акции «Бессмертный полк» в минувший понедельник, 9 мая. В шедшую по улицам столицы Испании колонну вклинилась женщина с украинским флагом и антироссийским плакатом. Видео разошлось по социальным сетям.

Недовольные провокацией участники акции вызвали на место полицейских, которые оперативно скрутили женщину и унесли.

Это не первая попытка атаки на «Бессмертный полк» в Мадриде. Днем ранее мужчина с украинским флагом в руках напал на участников акции. Городские полицейские также оперативно пресекли провокации и задержали хулигана.

Организатор акции «Бессмертный полк» в Мадриде в беседе с газетой «Известия» заявил, что в социальных сетях ему присылали угрозы и оскорбления. После этого он организовал дополнительные меры безопасности на время проведения шествия.