Проводной интернет снова заработал в столице Казахстана

В столице Казахстана Нур-Султане возобновили доступ к проводному интернету. Его не было в городе с понедельника, 10 января. Во вторник у жителей снова появилась возможность подключиться к Сети. При этом, как отметил корреспондент ТАСС с места событий, подключиться к мобильному интернету в Нур-Султане до сих пор невозможно.

Выход в интернет в казахстанской столице заблокировали на фоне ситуации с протестами, которые охватили страну в начале текущего года. Сеть в городе отключилась примерно в 19:00 по местному времени (16:00 по московскому времени). Но сотовая связь первое время работала в городе относительно стабильно.

Протесты в стране поначалу были мирными. Жители нескольких городов вышли на акции против повышения цен на сжиженный газ. Затем акции стали распространяться на другие города, в некоторых они стали перерастать в беспорядки. Центром бесчинств стала Алма-Ата, где началось мародерство, дебоширы нападали на государственные учреждения. За последнее время в городе и области было арестовано более 600 человек, которые имели отношение к атакам.

Власти Казахстана заявили, что взяли ситуацию под полный контроль. Однако в отдельных районах продолжаются вспышки ожесточенного сопротивления.